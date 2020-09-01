Мэр Тернополя заболел коронавирусом

Сергей Надал находится дома на самоизоляции, потребности в госпитализации нет.

Мэр Тернополя заболел коронавирусом
Фото: Макс Левин

Городской голова Тернополя Сергей Надал заболел коронавирусом.

Об этом политик сообщил в Facebook.

"Должен вам рассказать неприятную новость. Получил результаты теста на COVID19. Тест подтвердил эту болезнь. В связи со спецификой работы я регулярно сдаю тест в течение последних пяти месяцев. Также мои заместители, другие члены команды. У нас специальный режим работы в связи с необходимостью ежедневно общаться с большим количеством людей", - написал Надал.

По словам городского головы, на данный момент, кроме него, ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений совета не инфицирован.

Надал сообщил, что чувствует себя нормально и находится дома на самоизоляции.

"Чувствую некоторые симптомы, в частности неприятную боль в горле. Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимания. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дома. Потребности в госпитализации нет", - рассказал мэр.

Напомним, в августе в Львовском горсовете COVID-19 заболели более 20 должностных лиц. Коронавирус обнаружили у двух заместителей городского головы, представителей секретариата городского совета, руководителей департаментов и управлений и их заместителей.

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