В Беларуси задержали члена Координационного совета оппозиции
В Координационном Совете считают, что действия белорусских властей направлены на дезорганизацию работы этого органа.
В столице Беларуси, Минске, 31 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали одну из семи членов президиума Координационного совета оппозиции Лилию Власову.
Об этом говорится в сообщении Координационного совета в Telegram-канале.
"Сегодня около 15:00 была задержана Лилия Власова, член Президиума Координационного Совета и основатель одной из первых юридических компаний в Беларуси. Показательно, что Лилия Власова является одним из самых известных медиаторов как в Беларуси, так и за рубежом", - говорится в сообщении.
В Координационном Совете считают, что действия белорусских властей направлены на дезорганизацию работы этого органа и свидетельствуют о том, что власть не заинтересована в общественном диалоге и решении внутриполитического кризиса путем переговоров.
Напомним, что в Минске 24 августа были задержаны двое из семи членов президиума Координационного совета оппозиции - доверенное лицо экс-кандидата в президенты Беларуси
Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский.