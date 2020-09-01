В Беларуси задержали члена Координационного совета оппозиции

В Координационном Совете считают, что действия белорусских властей направлены на дезорганизацию работы этого органа.

В столице Беларуси, Минске, 31 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали одну из семи членов президиума Координационного совета оппозиции Лилию Власову.

Об этом говорится в сообщении Координационного совета в Telegram-канале.

"Сегодня около 15:00 была задержана Лилия Власова, член Президиума Координационного Совета и основатель одной из первых юридических компаний в Беларуси. Показательно, что Лилия Власова является одним из самых известных медиаторов как в Беларуси, так и за рубежом", - говорится в сообщении.

В Координационном Совете считают, что действия белорусских властей направлены на дезорганизацию работы этого органа и свидетельствуют о том, что власть не заинтересована в общественном диалоге и решении внутриполитического кризиса путем переговоров.

Напомним, что в Минске 24 августа были задержаны двое из семи членов президиума Координационного совета оппозиции - доверенное лицо экс-кандидата в президенты Беларуси

Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский.