Фокин ответил на критику его заявлений о Донбассе

Фокин считает, что, если "сторонники войны" бесятся, значит, его слова "попали туда, куда надо".

Фокин ответил на критику его заявлений о Донбассе
Фото: rubryka.com

Первый заместитель руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Витольд Фокин уверен, что представители действующей власти критикуют его, поскольку имеют связь с "предшественниками".

Об этом он заявил в комментарии "5 каналу".

"Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком" , - сказал Фокин.

Напомним, Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области. "И с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - сказал Фокин.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, заявил, что считает заявления Фокина провокативными, спекулятивными и не отвечающими национальным интересам.

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