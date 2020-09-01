В Житомирской области пытались пустить под откос поезд с топливом из Беларуси

В Житомирской области чудом удалось предотвратить масштабную диверсию, которую пытались совершить на железной дороге с поездом, шедшим с топливом из Беларуси. Информацию о диверсии, которая чудом не закончилась большой бедой, обнародовала пресс-служба СБУ .

В информации говорится о подрыве железнодорожного пути на перегоне "Сокорики-Бехи" Житомирской области. Кто-то подложил взрывчатку под железнодорожные пути. Она сдетонировала, повредив шпалы и вызвав сильную деформацию одного из рельсов.

В это время к месту взрыва приближался грузовой поезд сообщением "Барбары-Коростень". Поезд шел из Беларуси в Украину, доверху загруженный топливом. Страшно представить последствия возможной катастрофы, если бы 64 вагона, загруженные бензином и дизтопливом, пошли под откос. Кроме того, это нанесло бы огромный материальный и репутационный ущерб для нашего государства. К счастью, аварию удалось предотвратить.

На месте происшествия работают следователи СБУ и Нацполиции в Житомирской области. К экспертизе также привлекли специалистов взрывотехнической службы. По данному факту открыто уголовное производство по статье 258 ч.1 УК (теракт).

СБУ просит откликнуться всех возможных свидетелей преступления, которые могут что-либо сообщить о его обстоятельствах и исполнителях. Следствие обещает свидетелям полную конфиденциальность. Звонить можно по следующим телефонам: (0412) 47-21-52 - телефон "горячей линии" и (096) 563-02-07.

Напомним, в Днепре коляска с ребенком попала под поезд . Но более всего железнодорожников ошарашил поступок бабушки пострадавшей девочки. Они схватила искалеченного ребенка на руки и убежала с ним домой. Скорую помощь для тяжело травмированной девочки только через несколько часов вызвали полицейские.