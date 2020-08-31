Словакия меняет порядок въезда для украинцев

При пересечении границы от украинцев будут требовать подтверждения регистрации на соответствующей веб-странице.

Словакия меняет порядок въезда для украинцев
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua/

Словакия вводит изменения в порядок въезда иностранцев, в частности - украинцев, для сдерживания распространения коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Согласно сообщению, поступившему от Пограничной полиции Словацкой Республики, с 08:00 (по киевскому времени) 01.09.2020 года при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждение регистрации на веб-странице: https://korona.gov.sk/uk/ehranica. Оно направляется по электронной почте, указанной при регистрации.

Напомним, власть Венгрии решила закрыть въезд в страну для иностранцев с 1 сентября.

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