Порошенко: РоSSия навязывает украинской власти "мир" на своих условиях

По его мнению, если президент немедленно не уволит Фокина из ТКГ, это будет означать, что высшее руководство государства разделяет идею капитуляции.

РоSSия навязывает украинской власти "мир" на своих условиях, а последние предложения руководителей делегации Украины в ТКГ - это и есть капитуляция. Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на съезде партии.

По его мнению, если президент Владимир Зеленский немедленно не уволит Витольда Фокина из ТКГ, это будет означать, что высшее руководство государства разделяет идею капитуляции.

"Нет ничего важнее для украинцев, чем достижение мира. Но не любой ценой! Мы еще раз советуем власти вернуться к фиксации четкой дорожной карты Минских соглашений. Прежде всего это необходимость внедрения безопасности шагов до введения миротворцев ООН . Массированное давление на Путина, а не умиротворение крокодила. И именно эту позицию поддержали наши западные партнеры", - напомнил Порошенко.

"За полтора года украинская дипломатия потеряла инициативность, амбициозность, скоординированность. Видя, что Украина и сама ослабляет давление на РоSSию, наши партнеры не имеют мотивации быть активнее нас самих. Созданная нами международная коалиция в поддержку Украины сбавила обороты. Принцип "ничего об Украине без Украины" нарушается. Все чаще наши партнеры без нашего участия переговариваются с Кремлем о нас", - предостерегает Порошенко.

"Если в ближайшие дни господина Фокина не вернут на пенсию, где он находился последние 28 лет, у нас есть все основания полагать, что предложенная им федерализация Украины - это не личная фантазия ветерана украинской политики, а позиция высшего государственного руководства Украины", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

Напомним, что первый премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин в интервью заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области.

"И с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - сказал Фокин.