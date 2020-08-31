Порошенко: РоSSия навязывает украинской власти "мир" на своих условиях

По его мнению, если президент немедленно не уволит Фокина из ТКГ, это будет означать, что высшее руководство государства разделяет идею капитуляции.

Порошенко: РоSSия навязывает украинской власти "мир" на своих условиях
Фото: eurosolidarity.org

РоSSия навязывает украинской власти "мир" на своих условиях, а последние предложения руководителей делегации Украины в ТКГ - это и есть капитуляция. Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на съезде партии.

По его мнению, если президент Владимир Зеленский немедленно не уволит Витольда Фокина из ТКГ, это будет означать, что высшее руководство государства разделяет идею капитуляции.

"Нет ничего важнее для украинцев, чем достижение мира. Но не любой ценой! Мы еще раз советуем власти вернуться к фиксации четкой дорожной карты Минских соглашений. Прежде всего это необходимость внедрения безопасности шагов до введения миротворцев ООН. Массированное давление на Путина, а не умиротворение крокодила. И именно эту позицию поддержали наши западные партнеры", - напомнил Порошенко.

"За полтора года украинская дипломатия потеряла инициативность, амбициозность, скоординированность. Видя, что Украина и сама ослабляет давление на РоSSию, наши партнеры не имеют мотивации быть активнее нас самих. Созданная нами международная коалиция в поддержку Украины сбавила обороты. Принцип "ничего об Украине без Украины" нарушается. Все чаще наши партнеры без нашего участия переговариваются с Кремлем о нас", - предостерегает Порошенко.

"Если в ближайшие дни господина Фокина не вернут на пенсию, где он находился последние 28 лет, у нас есть все основания полагать, что предложенная им федерализация Украины - это не личная фантазия ветерана украинской политики, а позиция высшего государственного руководства Украины", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

Напомним, что первый премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин в интервью заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области.

"И с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - сказал Фокин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кравчук показал "американскую маску" от коронавирусаКравчук показал "американскую маску" от коронавируса
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Госстат: Две трети украинцев считают себя беднымиГосстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)
Борис Филатов обиделся на Зеленского после визита в ДнепрБорис Филатов обиделся на Зеленского после визита в Днепр
Блок рекламы


Похожие новости
США заявили о перехвате 6 роSSийских самолетов возле своих границСША заявили о перехвате 6 роSSийских самолетов возле своих границ
Фюрер РФ заявил, что РоSSия признает легитимность выборов президента БеларусиФюрер РФ заявил, что РоSSия признает легитимность выборов президента Беларуси
Из-за расстрела своих людей под Харьковом нардеп Кива угрожает ЗеленскомуИз-за расстрела своих людей под Харьковом нардеп Кива угрожает Зеленскому
Завод Петра Порошенко арестовалиЗавод Петра Порошенко арестовали
РоSSия не будет использовать украинские ракеты Зенит для проекта Морской стартРоSSия не будет использовать украинские ракеты Зенит для проекта Морской старт
Порошенко: независимая демократическая Беларусь - это прежде всего вопрос национальной безопасности УкраиныПорошенко: независимая демократическая Беларусь - это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины
Порошенко: "Президент – это не роль, а тяжкий крест и ответственная работа"Порошенко: "Президент – это не роль, а тяжкий крест и ответственная работа"
Порошенко: "Наш стяг объединяет украинцев по всему миру"Порошенко: "Наш стяг объединяет украинцев по всему миру"
Зеленский: "Кравчук - лицо украинской дипломатии", Фокин в составе ТКГ "тоже на месте"Зеленский: "Кравчук - лицо украинской дипломатии", Фокин в составе ТКГ "тоже на месте"
Умер отец Марины ПорошенкоУмер отец Марины Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости