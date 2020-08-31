Партнером Саакашвили в деятельности Офиса простых решений и результатов стал мультимиллионер из Казахстана

Маргулан Сейсембаев будет отвечать за международную деятельность.

Партнером Саакашвили в деятельности Офиса простых решений и результатов стал мультимиллионер из Казахстана
Фото: Саакашвили / facebook

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что инвестор и общественный деятель из Казахстана Маргулан Сейсембаев будет отвечать за международную деятельность Офиса простых решений и результатов.

Об этом Саакашвили сообщил в фейсбуке.

"Хочу представить вам Маргулана Сейсембая. Маргулан, без преувеличения, - выдающаяся личность. Обычный парень из одного из тысяч сел Казахстана смог создать огромную бизнес-империю, стать мультимиллионером и войти в ТОП-50 списка "Форбс", - написал он.

Саакашвили отметил, что в последние годы Сейсембаев активно занимался общественной деятельностью, в частности - вопросами реформирования стран постсоветского пространства.

"Сегодня я с радостью хочу сообщить, что Маргулан Сейсембаев становится моим официальным партнером в деятельности Офиса простых решений и результатов. В сферу ответственности Маргулана будет входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность Офиса", - подчеркнул Саакашвили.

Напомним, 27 августа Саакашвили заявил, что решил вернуться в Грузию, чтобы "активно включиться в избирательную кампанию". При этом он отметил, что одновременно продолжит выполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине.

7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который он переименовал в "Офис простых решений и результатов". Саакашвили заявил, что Украину "нужно вытаскивать из болота". А сделать это, по его мнению, может только Зеленский.

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