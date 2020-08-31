Правительство не выделило школам денег для защиты от коронавируса

Школьные учителя, а также родители учащихся будут вынуждены за собственные деньги покупать все средства защиты от коронавируса, которые наметил Минздрав. Правительство не выделило школам ни копейки для закупки защитных масок и антисептиков. На этом акцентировала внимание сопредседательница парламентской фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко во время состоявшегося сегодня согласительного совета.

При этом депутатка из оппозиции напомнила, что весной правящая партия направила на борьбу с коронавирусом 65 миллиардов гривен. В эту сумму вошли также изъятые у Минобразования 5 миллиардов. Однако теперь осенью, когда бороться с коронавирусом нужно в школах, никто образовательной сфере этих денег не вернул. Таким образом, учителя будут вынуждены покупать себе маски и средства защиты за свои скудные зарплаты.

"Сейчас на то, чтобы дети и учителя были обеспечены масками, не выделено ни копейки. 450 тыс. учителей за свои зарплаты (а они не получают $4 тыс., как некоторые обещали) будут покупать маски и антисептики", – заявила Геращенко.

Напомним, в населенных пунктах, которые не входят в "красную" зону, занятия в школах начнутся, как и полагается, завтра, 1 сентября. При этом учащимся и учителям придется выполнять требования адаптивного карантина: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать физических контактов, чаще проветривать помещения и многие другие.