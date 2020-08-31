Зеленский считает, что оснований для роспуска Рады пока нет

Президент выступил на съезде партии "Слуга народа" и похвалил монобольшинство.

Фото: Анна Стешенко

Президент Владимир Зеленский считает, что пока нет оснований для роспуска Верховной Рады.

Об этом он заявил в своем выступлении на внеочередном съезде партии "Слуга народа".

"Год назад - в первый день вашей (нашей) работы под куполом - я сказал, что эта Верховная Рада точно войдет в историю. Правда, есть два варианта: как парламент, сделавший все, чего не сделали все политики за 28 лет, или как парламент, просуществовавший меньше всего. Можно ли сказать, что вы прошли первый путь? Пока еще нет. Но ключевое слово - пока. Можно ли сказать, что вы движетесь ко второму сценарию? Пока тоже нет, слава Богу. Но ключевое - пока", - сказал Зеленский.

Он отметил, что этим парламентом было многое сделано. "Но многое и не сделано, поэтому расслабляться рано", - добавил президент.

Фото: Анна Стешенко

"Вспомните, сколько было грязи и лжи в ваш адрес. Вас называли и зелеными кнопочками, бешеным принтером... Я горжусь этим. Говорили, что к власти пришли тамады... Что-то говорили о фотографах - все это не вспомнят никогда следующие поколения. Останутся только наши дела и наш с вами результат", - сказал президент.

Он также добавил, что монобольшинство "есть, и оно существует".

"Да, некоторые люди забыли, зачем они сюда попали... но они - микробы в вашем здоровом организме", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что впереди еще очень много работы, и политсила должна выполнить все, что обещала.

"И я уверен в вас. В том, что вы это сделаете", - сказал Зеленский.

После выступления президента прозвучал государственный гимн Украины, и съезд партии был объявлен закрытым.

Фото: Скриншот видео

Напомним, 29 августа, в первый день работы нового парламента, Зеленский пригрозил Раде роспуском через год, если она не оправдает ожиданий. Вместе с тем президент выразил надежду, что ему этого делать не придется. 20 ноября Зеленский встречался с детьми на форуме "Украина растет вместе со мной". Президент тогда заявил, что "и этих депутатов уже пора менять".

В мае этого года Зеленский заявил, что не распустит Раду, пока "Слуга народа" будет голосовать за важные законопроекты.

Отметим, что согласно ст. 90 Конституции, Раду можно распустить в трех случаях: если в течение одного месяца в парламенте не сформирована коалиция; если в течение 60 дней после отставки Кабмина не сформирован персональный состав правительства; если в течение 30 дней одной очередной сессии нет пленарных заседаний.

Президент не может досрочно прекратить полномочия парламента в последние шесть месяцев срока полномочий Рады.

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