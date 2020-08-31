"Слуга народа" представила команду кандидатов в мэры

На внеочередном съезде выступили все кандидаты на должность глав городов областного значения.

Партия "Слуга народа" сегодня на внеочередном съезде представила команду своих кандидатов на должность глав городов областного значения.

Винница. Сергей Борзов. Глава Винницкой областной государственной администрации. Родился 12 апреля 1980 года в Виннице. Окончил исторический факультет Винницкого педагогического университета. Был директором команды КВН "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины", работал на руководящих должностях ГУД. Член совета по вопросам развития музейного комплекса "Мистецький арсенал". Женат.

Днепр. Сергей Рыженко. Главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова. Родился 1 сентября 1963 года в Корсунь-Шевченковском Черкасской области. Депутат Днепропетровского областного совета. Доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный врач Украины. Член Постоянной комиссии Днепропетровской ОГА по вопросам здравоохранения, детства и материнства. Был первым заместителем министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом Украины, главой Государственной СЭС. Имеет Орден князя Ярослава Мудрого IV степени. Женат. Воспитывает двух дочерей.

Житомир. Виктор Евдокимов. Ректор Государственного университета "Житомирская политехника". Родился 15 октября 1979 года в Житомире. Окончил Житомирский инженерно-технологический институт и Черниговский национальный технологический университет. Доктор экономических наук, профессор. Заслуженный деятель науки и техники Украины. Академик Академии экономических наук Украины. Работал на различных должностях в Житомирском государственном технологическом университете (инженер, заведующий лабораторией, ассистент, старший преподаватель, доцент, декан, проректор). Имеет 137 опубликованных научных работ. Член коллегии Житомирской областной государственной администрации, координационного совета при Житомирской областной государственной администрации по вопросам содействия развитию гражданского общества. Женат, воспитывает двух сыновей.

Запорожье. Виталий Тишечко. Первый заместитель главы Запорожской ОГА. Родился 28 октября 1978 года в Запорожье. Окончил Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского. Депутат Запорожского городского совета VII созыва. Заместитель главы постоянной комиссии городского совета по вопросам социального и экономического развития, бюджета и финансов. С 11 августа 2020 года - заместитель главы Запорожской ОГА, до этого был топ-менеджером "Мотор Сичи". Не женат. Имеет двух сыновей.

Ивано-Франковск. Александр Богачев. Юрист-консультант, директор частных компаний. Родился 23 августа 1984 года в Киеве . Окончил Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника. Директор ООО "М Медиа" и "Строительная компания "Мельник". Был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Зеленского во время второго тура выборов. Женат.

Киев. Ирина Верещук. Народный депутат от партии "Слуга народа". Глава подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Родилась 30 ноября 1979 года в Раве-Русской Львовской области. Окончила Военный институт при Львовской политехнике и Львовский университет имени Ивана Франко. Доктор философии, кандидат наук по государственному управлению, профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права. В 2010-2015 годах - городской голова Равы-Русской. Была представителем правительства в Верховной Раде. С 2016 года - президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Замужем, имеет сына.

Кривой Рог. Дмитрий Шевчик. Генеральный директор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат". Родился 13 июля 1977 года в Кривом Роге. Окончил Киевский национальный экономический университет, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. Депутат Днепропетровского областного совета, общественный деятель, промышленник. Работал в ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" заместителем генерального директора по коммерческим вопросам, генеральным директором ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Группы Метинвест. За пять лет на этом посту вывел предприятие в лидеры промышленности Украины. Занимается общественной деятельностью, развивает важные для города и государства проекты. Женат. Имеет троих детей.

Кропивницкий. Ольга Ковалева-Алокили. Финансист, банкир. Родилась 15 декабря 1977 года в селе Новый Любар Житомирской области. Окончила Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения. Работала на руководящих должностях в банковской сфере и советником главы Кировоградской ОГА. Основательница хаба "Кайдзен". Замужем, имеет дочь.

Львов. Тарас Клефа. Врач, депутат Львовского городского совета. Родился 8 апреля 1974 года во Львове. Окончил Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, Украинскую военно-медицинскую академию и Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Заслуженный врач Украины. Награжден орденом им. Данила Галицкого. Кандидат медицинских наук. Врач-уролог высшей категории. Полковник медицинской службы. Депутат Львовского городского совета VII созыва. Заместитель начальника Центра по медицинской части. Участник боевых действий с 2005 года. Находился в Ираке в составе миротворческого контингента. Участник АТО. Женат, воспитывает двоих детей.

Николаев. Татьяна Домбровская. Предпринимательница, общественный деятель. Родилась 10 октября 1981 года в Николаеве. Окончила Национальный университет "Одесская юридическая академия". Глава общественной организации "Будущее Николаева", автор проекта "Николаев туристический". Владелица магазина электроники "Lime Store". Совладелица салона красоты сети "G.Bar". Совладелица ООО "Бизнес Инвест Групп". Замужем.

Одесса. Олег Филимонов. Доктор филологических наук, предприниматель, педагог. Родился 26 февраля 1952 года в Николаеве. Окончил Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова. Преподавал в Одесском государственном университете, заведовал кафедрой романо-германской филологии. Заслуженный артист Украины и Народный артист Украины. Женат, имеет двух дочерей.

Полтава. Сергей Иващенко. Предприниматель. Родился 29 января 1964 года в с. Большие Сорочинцы Полтавской области. Учился в Харьковском институте инженеров транспорта. Совладелец строительной компании "Полтавамонолитбуд". Президент спортивного клуба "Полтава". Участник общественного союза "Полтавская ассоциация бизнеса". Женат, имеет двоих детей.

Ровно. Виталий Коваль. Глава Ровенской ОГА. Родился 28 июля 1981года в Березном Ровенской области. Окончил Тернопольскую академию народного хозяйства. Магистр банковского дела. Работал в банковской сфере, возглавлял предприятия в аграрной, транспортной, строительной отраслях. Член Национального олимпийского комитета. Вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины. Женат. Воспитывает двоих детей.

Сумы. Татьяна Рябуха. Народный депутат Украины от партии "Слуга народа". Родилась 31 декабря 1984 года в Сумах. Окончила Сумской государственный педагогический университет. Учительница начальных классов в Сумской специализированной школе I-III ступеней №10 и директор оздоровительного лагеря "Звездный". На выборах Президента Украины 2019 года была доверенным лицом кандидата Владимира Зеленского по ТИО №157 (Сумы). Замужем, имеет ребенка.

Славянск. Ольга Алтунина. Депутат Славянского горсовета. Родилась 3 января 1975 года в Харькове. Окончила Славянский государственный педагогический институт и Академию муниципального управления. Депутат Славянского городского совета VII созыва. Координатор украинско-немецкого проекта "Киевский диалог". Не замужем. Имеет сына.

Тернополь. Виктор Гевко. Актер, сценарист. Родился 28 мая 1985 года в пгт Толстое Тернопольской области. Актер, сценарист, глава Молодежного союза "Наша Украина" в Тернополе. Руководитель отдела маркетинга торгово-развлекательного комплекса "Подоляне". Руководитель, директор и продюсер команды "V.I.P. Тернополь". Основатель и директор всеукраинской "Лиги Смеха Тернополь". Автор и актер сериалов "Страна У", "Сказки У", "Однажды под Полтавой" и др. Владелец и директор туристической компании "Фантастик Тревел". Женат, имеет сына.

Ужгород. Виктор Щадей. Общественный деятель, советник главы Закарпатской областной государственной администрации, депутат Ужгородского городского совета. Родился 31 октября 1981 года в с. Пилипец Закарпатской области. Основатель и главный редактор газеты "Местное время". Основатель Закарпатского центра поддержки ОСМД. Глава ГО «Карпатский дом». Не женат. Детей нет.

Харьков. Алексей Кучер. Глава Харьковской ОГА. Родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Херсонской области. Окончил Педагогический университет им. Сковороды, Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого. Работал в суде и прокуратуре, занимался адвокатской практикой. В 2019 году избран народным депутатом по одномандатному округу от партии "Слуга народа" в Харьковской области. Женат, имеет двух дочерей.

Херсон. Юрий Кириллов. Ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета. Родился 20 июля 1980 года в Херсоне. Окончил Херсонский государственный аграрный университет. Депутат Херсонского городского совета VII созыва, глава Херсонского областного научно-координационного совета Приднепровского научного центра Национальной академии наук Украины и Министерства образования и науки. Женат, имеет двоих детей.

Хмельницкий. Инна Ящук. Родилась 4 сентября 1972 года в Хмельницком. Профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии. Окончила Каменец-Подольский национальный университет. Доктор педагогических наук по специальности "История педагогики и общая педагогика", имеет более 200 научных публикаций. Депутат Хмельницкого областного совета VI созыва. Глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи, спорта и туризма. Член межфракционной группы Хмельницкого областного совета "За равные возможности". Член Международной академии наук педагогического образования и действительный член докторских диссертационных советов. Заслуженный деятель науки и техники Украины. Замужем. Воспитывает двоих детей.

Черкассы. Виталий Ильченко. Предприниматель. Родился 26 апреля 1975 года в Киеве . Окончил Киевский национальный торгово-экономический университет. Основатель аграрной компании "UKRAVIT", меценат, общественный деятель. Награжден орденом Святого Николая Чудотворца за заслуги в возрождении духовности Украины. Был победителем в номинации "Аграрий года" в общенациональной программе "Человек года". Женат, имеет двоих детей.

Черновцы. Виталий Другановский. Глава Черновицкого областного отделения партии "Слуга народа". Родился 13 августа 1974 года в Черновцах. Учился в Приднестровском государственном университете им. Шевченко (Молдова) и Буковинском университете в Черновцах. Предприниматель в области предоставления услуг мобильного питания. Женат, имеет двоих детей.

Чернигов. Юрий Тарасовец. Депутат Черниговского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений. Родился 12 апреля 1975 года в Чернигове. Окончил Черниговский государственный политехнический университет. В Michigan business school в США получил научную степень MBA. Старший финансовый аналитик в Little Caesars Company. Вице-президент в International Chemical Company. Женат. Имеет двоих детей.

Напомним, 30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.