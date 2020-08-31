Аваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность Маркива

Глава МВД сообщил о ряде экспертиз и следственных экспериментов, которые дали результаты.

Аваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность Маркива
Фото: mvs.gov.ua

Украинские следователи нашли важных свидетелей, показания которых демонстрируют невиновность заключенного в Италии Виталия Маркива.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Наше следствие нашло ряд свидетелей, важных для установления картины гибели журналистов и дающих показания, из которых четко видна невиновность Виталия Маркива", - заявил глава МВД.

По словам Авакова, одна из свидетелей - бывшая пресс-секретарь так называемого "народного мэра" Славянска Вячеслава Пономарева, контактировавшая с погибшими фотокорреспондентом Андреа Рокелли и его переводчиком Андреем Мироновым во время их поездки в "ДНР".

Министр отметил, что эта женщина уже несколько лет проживает в Италии и по запросу суда непосредственно может дать показания.

Аваков также добавил, что украинская сторона провела ряд экспертиз и следственных экспериментов.

"Кроме того, мы провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий - в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты", - отметил глава МВД.

Напомним, ранее Аваков пообещал продемонстрировать новые доказательства в защиту Маркива. Министр провел видеоразговор с заключенным нацгвардейцем.

30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в Славянске в мае 2014 года.

Судебные слушания продолжаются уже три года. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи.

В Италии апелляционный процесс по делу нацгвардейца Маркива начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября. Обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень. Заседания суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Рокелли и его русского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия доказали, что Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.

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