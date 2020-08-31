Артист Филимонов "по просьбе Зеленского" будет баллотироваться в мэры Одессы

Свои шансы на победу он оценил как высокие.

Артист Филимонов "по просьбе Зеленского" будет баллотироваться в мэры Одессы
Олег Філімонов
Фото: LB.ua

Украинский артист Олег Филимонов, известный как ведущий передачи "Джентльмен-шоу", заявил, что будет баллотироваться в мэры Одессы. По его словам, об этом его попросил президент Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал перед началом съезда фракции "Слуга народа", сообщила корреспондент LB.ua.

"Как правило, ты избирательно к таким предложениям относишься ... А тут - предложение от президента, которому нужна новая, хорошая, добротная Одесса. Одесса без коррупции. Одесса, которая возвращает свою идентичность, дух одесский ... восстанавливает дух одесского двора. .. Одесские люди чтобы приезжали назад, чтобы возвращались ... Одесса - комфортное место для жизни. Одесса - море, Одесса - моряки. Одесса - медицина ...", - сказал он.

Филимонов также высоко оценил свои шансы на победу.

"Я высоко оцениваю свои шансы на победу ... По двум причинам. Первая - я очень люблю Одессу. Одесса меня создала ... И у меня такое ощущение, что и Одесса меня любит. А когда есть взаимная любовь - все может получиться!", - сказал артист.

Олег Филимонов родился 26 февраля 1952 года в городе Николаеве. Он - актер театра и кино, сценарист, телеведущий, пародист, шоумен, комик. Филимонов - участник команды КВН "Одесские джентльмены", ведущий телепередач "Джентльмен-шоу", "Филимонов и компания", "Камера смеха".

К нынешнему Дню Конституции Филимонов получил от президента Зеленского звание Народный артист Украины.

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