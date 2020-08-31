Отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины, - Офис президента

"Витольд Фокин только присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой".

Отдельные комментарии заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали другие тяжкие преступления.

Ермак отметил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах.

"Есть четкие красные линии, которые неоднократно очерчивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины", - подчеркнул глава Офиса президента.

Напомним, Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области. "И с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - сказал Фокин.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, заявил, что считает заявления Фокина провокационными, спекулятивными и не отвечающими национальным интересам.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил ввести новую формулировку вместо понятия "особый статус" Донбасса - по его мнению, это должен быть "особый режим административного управления".