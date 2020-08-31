Минздрав проверит больницы, где лечат пациентов с COVID-19

В министерство "регулярно поступает информация о необеспеченности больниц нужными лекарственными средствами".

Министерство здравоохранения проверит больницы на наявность лекарственных средств для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил во время брифинга 31 августа.

Он отметил, что планом финансирования больниц была предусмотрена закупка лекарственных средств для лечения COVID-19. На процесс лечения больных Национальной службой здоровья было предусмотрено 15,6 млрд гривен.

"Из-за того, что в Минздрав регулярно поступает информация о необеспеченности больниц нужными лекарственными средствами, МЗ инициирует ряд действий по проверке обеспечения больниц на этой неделе", - заявил глава министерства.

Напомним, Минздрав инициировало централизованную закупку ремдесивира для лечения COVID-19.

Также Максим Степанов сообщил, что количество госпитализированных с коронавирусом возросло вчетверо за три месяца.