Минздрав проверит больницы, где лечат пациентов с COVID-19
В министерство "регулярно поступает информация о необеспеченности больниц нужными лекарственными средствами".
Министерство здравоохранения проверит больницы на наявность лекарственных средств для лечения пациентов с COVID-19.
Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил во время брифинга 31 августа.
Он отметил, что планом финансирования больниц была предусмотрена закупка лекарственных средств для лечения COVID-19. На процесс лечения больных Национальной службой здоровья было предусмотрено 15,6 млрд гривен.
"Из-за того, что в Минздрав регулярно поступает информация о необеспеченности больниц нужными лекарственными средствами, МЗ инициирует ряд действий по проверке обеспечения больниц на этой неделе", - заявил глава министерства.
Напомним, Минздрав инициировало централизованную закупку ремдесивира для лечения COVID-19.
Также Максим Степанов сообщил, что количество госпитализированных с коронавирусом возросло вчетверо за три месяца.