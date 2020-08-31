С 1 сентября изменяется режим работы КПВВ на Донбассе

С осени людей через КПВВ будут пропускать ежедневно с 07:00 до 18:30.

С 1 сентября изменяется режим работы КПВВ на Донбассе
Фото: dpsu.gov.ua

С 1 сентября, в соответствии с приказом командующего операцией Объединенных сил, контрольные пункты въезда-выезда переходят на осенний график работы.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

"Следовательно, для пропуска через линию разграничения остаются открытыми контрольные пункты въезда-выезда «Станица Луганская», «Новотроицкое» и «Марьинка». С 1 сентября пропускные операции в них будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30, при этом, по соображениям безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18:00 граждане пропускаться не будут", - говорится в сообщении.

В Кабмине также добавили, что из-за блокирования оккупантами дорожных коридоров ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте «Станица Луганская». Движение дорожным коридором в пределах КПВВ «Новотроицкое» оккупанты позволяют два раза в неделю, а перемещение через линию разграничения на КПВВ «Марьинка» роSSийские вооруженные формирования заблокировали полностью.

Также на период карантина иностранцам и лицам без гражданства запретили пересекать линию разграничения без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, который действует в течение срока пребывания в Украине.

Кроме того, граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19.

Напомним, 27 июня в "серой зоне" между КПВВ застряли более 30 человек. Их отказались пропускать террористы. Накануне более сорока человек из-за невозможности установить мобильное приложение "Действуй дома" для прохождения самоизоляции вынужденно находились на КПВВ "Новотроицкое".

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