В "Батькивщине" призывают создать парламентскую ВСК по тарифам на энергетику

Заместитель главы партии "Батькивщина" Сергей Соболев призвал немедленно создать парламентскую ВСК по отечественной атомной энергетике.

Об этом со ссылкой на заявление Соболева на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов сообщили в пресс-службе партии.

"Разве никто не знает, что государственная компания умышленно доводится до банкротства через специально заниженные тарифы? А когда исполняющий обязанности, очередной руководитель этой компании криком кричит, обращаясь к правительству, народных депутатов остановить это немедленно, то мы будем останавливать это через полгода, когда самая дешевая электроэнергия окажется дорогой, потому что компания будет банкротом? То, что сейчас происходит, - недопустимо. Я не хочу быть могильщиком атомной энергетики в стране. Нужно урегулировать это соответствующими законопроектами, в частности и инициативами депутатов "Батькивщины"", - отметил Сергей Соболев.

Народный депутат также обратился к главе Верховной Рады и напомнил о его обещании выносить на рассмотрение все законопроекты. Сергей Соболев отметил, что, к сожалению, законопроектов фракции "Батькивщина" нет в перечне.

"55 законопроектов, касающихся вопроса энергетики, газовой безопасности, вопроса социальной защиты, вопроса урегулирования контроля за офшорными юрисдикциями - ни один из этих законопроектов не включен в повестку дня. Сколько это может продолжаться?" - спросил парламентарий.

Также Соболев прокомментировал повышение минимальных зарплат до 5000 гривен.

"Те эксперименты, которые начались на фоне повышения минимальной заработной платы на 270 гривен, уменьшение в течение последних трех месяцев тарифов на 2, 3, 5 процентов, а затем их поднятие в полтора раза, то, что происходит сегодня с минимальной пенсией, - это факторы, влияющие в целом на ситуацию, когда все правительства мира, независимо от экономического развития, стимулируют своего гражданина и своего потребителя. Если вы считаете, что 270 гривен, которые добавляете к минимальной заработной плате, - это стимулирование, то, на мой взгляд, - это крах , куда нас дальше толкает правительство и его экономическая политика", - отметил он.

Резюмируя, Сергей Соболев отметил, что нужно немедленно вернуться к урегулированию тех ошибок, которые наделали, принимая изменения в земельный кодекс.

"Если мы этого немедленно не сделаем, то нас не спасет ни 2021, ни 2024 год. Тогда уже будет поздно, потому что все сделки будут закладываться именно сейчас. Еще раз посмотрите на повестку дня. У нас не так много сессионных недель для того, чтобы пренебрегать теми вопросами, которые действительно необходимы", - подытожил Сергей Соболев.