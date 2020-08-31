Кабмин назначил Владимира Трофименко заместителем главы Госспецсвязи

Кабинет министров назначил заместителем главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Владимира Трофименко.

Решение принято на внеочередном заседании правительства 31 августа, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

"Назначить Трофименко Владимира Михайловича - заместителем главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)", - написал он в фейсбуке.

По данным агентства Украинские Новости, ранее Трофименко занимал руководящую должность в Государственном бюро расследований.

Также он был главой наблюдательного совета ООО "Консалтингово-правовая компания "Столица" (Киев).

8 июля Кабинет Министров назначил главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя.