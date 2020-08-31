Аваков назвал антиукраинскими заявления Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявления первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина провокационными, спекулятивными и не отвечающими национальным интересам.

Об этом информирует пресс-центр МВД .

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В.Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", - сказал Аваков после церемонии почтения памяти четырех военнослужащих НГУ, погибших 31 августа 2015 года у здания ВР в результате террористического акта - взрыва ручной гранаты - во время массовых беспорядков.

Ранее Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области. "И с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - заявил Витольд Фокин.