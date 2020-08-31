Кабмин сменил временного главу Нацслужбы здоровья

Вместо Оксаны Мовчан НСЗУ будет руководить Андрей Виленский.

Кабмин сменил временного главу Нацслужбы здоровья
Андрій Віленський
Фото: facebook/НСЗУ

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья Андрея Виленского вместо Оксаны Мовчан.

Решение принято на внеочередном заседании правительства 31 августа, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Кабмин принял решение о признании утратившим силу распоряжения Кабмина от 4 декабря 2019 года №1209 ("О временном возложении исполнения обязанностей Главы Национальной службы здоровья Украины на Мовчан О.С."). Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей Главы Национальной службы здоровья Украины на Виленского А.Б. (Директор департамента договорной работы указанной Службы)", - написал Василий Мокан в фейсбуке.

Напомним, Оксана Мовчан руководила Нацслужбой здоровья с конца 2019-го после освобождения от должности предыдущего руководителя НСЗУ Олега Петренко.

После отставки Петренко провели конкурс, но Степанов отклонил кандидатуры всех его участников, потому руководителя НСЗУ решили назначить по внеконкурсной процедуре. Этот человек должен будет управлять службой здоровья временно. После карантина в течение двух месяцев объявят и проведут полноценный конкурс на должность главы НСЗУ.

Основным претендентом на пост главы Национальной службы здоровья считался бывший народный депутат Константин Ярынич.

19 августа правительство приняло решение об увольнении замглавы Национальной службы здоровья Натальи Рябцевой. Рябцева была единственным заместителем вр.и.о. главы НСЗУ Оксаны Мовчан.

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