САП закрыла дело «Роттердам+»

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) внес постановление о закрытии дела «Роттердам+». Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, а также издание «Слово и Дело».

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Причина закрытия дела

Причиной является экспертиза Службы безопасности Украины, которая установила якобы отсутствие убытков. В то же время, по последним данным, убытки переоценили в 39 млрд грн вместо 19 млрд, как было в начале расследования.

Предыстория

В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно с ней, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину».

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное «Центрэнерго», стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

Расследование установило, что Вовк, по предварительному сговору с группой лиц, разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую «формулу Роттердам+».

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле «Роттердам+» попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.