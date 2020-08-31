В оккупированном РФ Крыму ФСБ провела обыски, задержаны четверо крымских татар

Силовики увезли их в управление ФСБ в Симферополе.

В оккупированном Россией Крыму утром 31 августа роSSийские силовики проводят обыски в домах крымских татар.

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

В Нижнегорском районе прошел обыск в доме журналиста "Крымской солидарности", корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова. Сообщается, что обыск проходит в селе Разливы.

На момент обыска в доме находятся жена и четверо детей. Самому младшему ребенку 2,5 месяца, его передали бабушке, которая находится рядом с домом на улице.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

В Советском районе обыск проходит в доме Энвера Топчи.

Также известно об обыске в Судаке в доме активиста Ридвана Умерова.

Активиста Айдера Кадырова после обыска утром 31 августа в его доме роSSийские силовики увезли в управление ФСБ в Симферополе.

Также активистам стало известно о еще одном обыске в поселке Солнечная долина (Судак) - в доме Айдера Аблякимова. Сообщается, что он отец малолетнего ребенка и работает сотрудником МЧС.

РоSSийские силовики публично не комментируют ситуацию.

Обновление. Во время обысков задержаны четверо крымских татар, сообщает "Крымская солидарность".

село Разливы - корреспондент "Крымской солидарности", корреспондент издания "Грани.ру" Айдер Кадыров;

город Судак - активист Ридван Умеров;

поселок Солнечная Долина - активист Айдер Аблякимов.

пгт Советский - Энвер Топчи.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Напомним, серию обысков в домах крымских татар в четырех районах оккупированного полуострова роSSийские силовики провели 7 июля. Тогда были задержаны по меньшей мере семь человек.