Шмыгаль заявил о необходимости реформы угольной отрасли

Шмыгаль заявил о необходимости реформы угольной отрасли

Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником и при этом отметил необходимость проведения реформ в отрасли, сообщается на правительственном портале.

"Ваша профессия - одна из самых опасных и одновременно одна из самых достойных в мире. Не зря грудь каждого из вас украшают ордена и медали, потому что это действительно вызов - ежедневно спускаться в шахту… Высоко ценим труд горняков, мужественных и выносливых людей, профессионалов, которые демонстрируют ответственность и сплоченность в выполнении поставленных задач", - сказал Шмыгаль в ходе встречи с горняками в рамках рабочей поездки в г.Краматорск Донецкой области в воскресенье.

По словам главы правительства, угольная отрасль является одной из важных составляющих топливно-энергетического комплекса Украины. При этом он подчеркнул, что угольная отрасль несомненно нуждается в реформировании и новых подходах к хозяйствованию.

"Неоднократные встречи с горняками показали нашу общую готовность к осуществлению изменений с целью комплексного решения проблемных вопросов угледобывающей отрасли. Европейские условия и безопасность труда, надлежащая заработная плата, безубыточность угольных предприятий - это ориентиры для нашей дальнейшей совместной работы", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль также отметил, что разработка Концепции и Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов, внедрение пилотного проекта трансформации угольных шахт - это шаги, которые государство предпринимает для вывода угольной отрасли из кризиса. "Правительство будет делать все эти шаги, чтобы в шахтерской отрасли ситуация улучшалась. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы не было долгов по зарплате, как это было в прошлые годы. Этим вопросом лично занимается президент", - отметил глава правительства.

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