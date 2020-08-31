Количество госпитализированных с коронавирусом возросло вчетверо за три месяца, - Степанов

За прошедшую неделю в больницы попали 2 829 зараженных коронавирусом человек.

Количество пациентов, которых госпитализируют с коронавирусом, в Украине выросло в четыре раза за три месяца.

Об этом заявил во время брифинга 31 августа министр здравоохранения Максим Степанов.

"Возросло количество людей с коронавирусом, которые были госпитализированы в течение недели. За прошедшую неделю это 2 829 человек. За позапрошлую неделю - 2 699. На неделе с 18 по 24 мая это количество было 749 человек. Почти в четыре раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются в нашей стране", - сказал глава Минздрава.

По его данным, сегодня для больных с COVID-19 предусмотрено 36 000 коек, из которых сейчас занято 9 972.

Ранее в Минздраве сообщали, что за месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло почти вдвое.

В министерстве не исключают, что из-за роста заболеваемости будут госпитализировать только тяжелобольных коронавирусом.

Планировалось также увеличить количество коек с подводом кислорода.