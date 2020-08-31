Глава Львовского облсовета заболел коронавирусом

Ганущин ушел на самоизоляцию.

Глава Львовского облсовета заболел коронавирусом
Фото: oblrada.lviv.ua

У главы Львовского областного совета Александра Ганущина подтвердили коронавирусную болезнь.

Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

"В пятницу после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР тест. Результат развеял мои надежды - "РНК вируса SARS - CoV2 обнаружена"", - написал Ганущин.

Глава облсовета отметил, что "к такому повороту событий был готов". Сейчас он находится на самоизоляции, чувствует себя "как при легкой простуде, которая сильно утомляет, как 10 км трусцой или с рюкзаком в горах".

"Предупредил всех, с кем контактировал последние несколько дней. Очень рассчитываю, что вас вирус обойдет стороной", - написал он.

Напомним, вчера стало известно, что коронавирусом заболел народный депутат от "Слуги народа" Степан Чернявский.

Ранее коронавирусную инфекцию обнаружили у главы Тернопольской ОГА Владимира Труша и двух его заместителей.

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