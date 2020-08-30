В Минске задержали более 140 участников марша (обновлено)

"Это была самая смелая демонстрация гражданского неповиновения за три недели протестов".

Обновление 20:38. МВД Беларуси сообщило, что по состоянию на 18:00 количество задержанных на акции протеста в Минске достигло 140 человек. Большую часть из них задержали в первые два часа протестной акции.

Правозащитный центр "Весна" собрал имена более 50 человек, задержанных в Минске. Среди них - несколько несовершеннолетних, один гражданин РоSSии. Часть задержанных отпустили, сообщает TUT.BY.

Задержания также были в Гродно, Пинске, Орше, Жодино, Могилеве.

Обновление 18:20. В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время протестов в Минске.

По данным правозащитного центра "Весна", задержанные есть и в других городах: Пинске, Орше, Могилеве, Гродно и Речице.

Обновление 16:40. На проспекте Победы в Минске собрались десятки тысяч митингующих.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Огромное количество демонстрантов собралось возле Дворца Независимости, где находится резиденция президента Александра Лукашенко.

Дворец окружен силовиками. Когда пришли люди, они подняли щиты в боевую стойку. Протестующие скандируют: "Мы на день рождения!", "Саша, выходи, будем поздравлять", "Сколько стоит совесть?".

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Обновление 14:30. На проспект Независимости в Минске вышла большая колонна людей с флагами. Протестующие скандируют: "Позор", "Это наш город!", - передает TUT.by.

Подъехал автозак, из которого вышел ОМОН. Женщины вышли на дорогу и встали в цепь. Машины силовиков отъехали, митингующие выкрикивают: "Иди!".

Напротив здания КГБ люди в штатском попытались задержать нескольких ребят - произошла драка. Протестующие пытались отбить их, начали раскачивать микроавтобус с криками: "выпускают".

Нескольких участников Марша мира задержали возле гостиницы "Минск". Туда подъехали шесть автозаков. Демонстранты скандировали: "Позор!", "Лукашенко - в автозак!".

Сообщается, что все прилегающие к проспекту Независимости дворы перекрыли силовики.

Метрополитен в 13.55 закрыл на вход и выход четыре центральные станции - Октябрьскую, Купаловскую, Площадь Ленина и Площадь Победы. Поезда следуют без остановок.

12:55 В Минске на 30 августа запланирована очередная акция против Александра Лукашенко. "Марш мира" начнется в 14:00 на площади Независимости. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA.

В воскресенье утром к проспекту Независимости в Минске приехали водометы, автозаки и машины с сетками на крышах, передает TUT.by.

Площадь Победы и Октябрьскую огородили турникетами, установили водоналивные баки. Неподалеку от площади Победы заметили грузовики с военными.

Телеграм-канал NEXTA выложил адреса всех резиденций Александра Лукашенко и призвал людей пикетировать их, а также нести "креативные рукотворные подарки", поскольку у первого президента Беларуси сегодня день рождения. Лукашенко исполняется 66 лет.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главный конкурент Светлана Тихановская - 10,1%. С 9 августа в стране продолжаются протесты. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Жертвами стали как минимум пять человек.

В каждое воскресенье люди выходят на многотысячные марши.

26 августа белорусские силовики снова начали разгонять участников мирных протестов. 28 августа ОМОН задержао около 50 журналистов, среди которых представители международных изданий Reuters, Associated Press, "Радио Свобода", BBC, Deutsche Welle. После проверки документов их отпустили.