Ляшко заверил, что местные выборы состоятся и в красной зоне

Выборы не состоятся только при введении чрезвычайного положения.

Ляшко заверил, что местные выборы состоятся и в красной зоне
Виктор Ляшко
Фото: strana.ua

Если в Украине не будет введено чрезвычайное положение, то местные выборы будут проведены и в красной зоне распространения коронавируса.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала ICTV.

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе и в красной зоне", - цитирует замминистра Интерфакс-Украина.

По словам Ляшко, ныне наработаны все рекомендации безопасного проведения выборов.

Он отметил, что в качестве примера брали выборы в Польше.

В середине августа главный санитарный врач заявлял, что выборы могут не состояться, если половина страны окажется в красной карантинной зоне.

Напомним, что Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.

ЦИК объявила о старте с 5 сентября избирательного процесса местных выборов.

С 31 августа до красной зоны эпидбезопасности попали 10 городов и 11 районов.

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