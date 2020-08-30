Полиция обнародовала фото и имена разыскиваемых за поджог авто "Схем"

На следующей неделе подозреваемым изберут меру пресечения.

Полиция обнародовала фото и имена разыскиваемых за поджог авто "Схем"
Фото: facebook.com/natalie.sedletska

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов обнародовал фотографии и имена двух мужчин, разыскиваемых по подозрению в организации поджога автомобиля программы журналистских расследований "Схемы". Это Юрий Проценко и Дмитрий Ободовский.

"Ищем двух "джентльменов" за организацию поджога автомобиля программы "Схемы" Радио Свободы. Это в дополнение к ранее арестованному Броварским судом", - написал Небитов в фейсбуке.

Фото: facebook.com/Андрей Небитов

Фото: facebook.com/Андрей Небитов

Он сообщил, что на следующей неделе подозреваемым изберут меру пресечения.

"Надеемся на арест!!! Полностью рассматриваем их деятельность в составе организованной преступной группы", - добавил Небитов.

По его словам, правоохранители устанавливают заказчиков этого преступления. "И это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", - отметил начальник областной полиции.

Напомним, ночью 17 августа неизвестные подожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы" (общий проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"), который принадлежит водителю программы, участнику съемочной группы Борису Мазуру. Инцидент произошел у дома водителя в Броварах около 00:30. Полиция открыла уголовное производство, событие квалифицировано как умышленное уничтожение.

По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали в этой машине - "Короли дорог". В нем говорилось о первых лицах государства, нарушающих правила дорожного движения. Ткач утверждает, что во время съемок за авто и участниками программы вели наблюдение сотрудники охраны президента - УГО.

26 августа полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы". Им оказался житель Луганской области. 28 августа суд арестовал его под залог в размере 175,65 тыс. грн.

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