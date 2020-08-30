ЦИК объявила о старте с 5 сентября избирательного процесса местных выборов

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Соответствующее решение, принятое во исполнение требований Избирательного кодекса Украины, ЦИК приняла на очередном заседании 30 августа, информирует пресс-служба комиссии.

"При этом принято во внимание Постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", постановления ЦИК от 8 августа 2020 года №160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020", №161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020" и от 14 августа 2020 года №176 "О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года"", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК внесла изменения в свое постановление от 8 августа 2020 №163 "О Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года", изложив указанный Календарный план в новой редакции.

Напомним, парламент на заседании 15 июля проголосовал за проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября. 23 июля

вступило в силу постановление Верховной Рады о проведении местных выборов 25 октября.

В указанную дату пройдут очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, кроме оккупированной территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Согласно документу, выборы на временно оккупированных территориях Украины будут назначены согласно установленным отдельными законами порядку и срокам при прекращении временной оккупации и агрессии РоSSии против Украины.

11 августа ЦИК сформировала 532 территориальные избирательные комиссии для проведения местных выборов.