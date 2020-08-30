Нам нужен новый план для Восточной Европы - Яценюк в статье для Financial Times

Бывший премьер-министр считает, что Запад в отношении к Востоку Европы применяет формулу "социальной дистанции".

Нам нужен новый план для Восточной Европы - Яценюк в статье для Financial Times
Асреній Яценюк
Фото: nfront.org.ua

Арсений Яценюк призвал западных партнеров создать совместную миссию высокого уровня для защиты свободы и демократии в Восточной Европе. Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель Киевского форума, лидер «Народного фронта» написал в материале для The Financial Times.

«Сегодня в отношении Востока Европы Запад применяет формулу соблюдения определенной «социальной дистанции», и нет разницы, какое изысканное политическое название этой дистанции дают - то ли «Соглашение об ассоциации с ЕС» или «Восточное партнерство», - написал он.

В отличие от Запада РоSSия, убежден Арсений Яценюк, имеет целостное видение нашего региона и его важности: «И в Молдове, и в Украине, и Беларуси Москва пытается установить эффективный контроль и создать новые плацдармы для расширения своего влияния на Запад. Именно так президент Путин видит путь к возрождению нового Советского Союза, к которому он так стремится».

Последние события в Беларуси и опасность, что Беларусь окажется под роSSийским влиянием на неопределенный период времени, требуют действий от Запада и Украины, отметил он: «Время действовать, а не колебаться. Прежде всего призываю Европейский Союз отнестись к гражданскому подъему в Беларуси как к неотъемлемой части европейских процессов и европейской перспективы».

«В целом это требует пересмотра Европейским Союзом отношения к нашему региону. Не смотрите на ваших ближайших европейских соседей с позиции доброжелательного, но экзотического восточного партнерства. Замените подход «вытянутой руки» протянутой рукой. На практике это означает дать Беларуси, Грузии, Молдове и Украине ясный сигнал о достижимости цели вступления в ЕС и НАТО и, при условии выполнения четких планов действий, - ее реалистичность», - подчеркнул глава КБФ.

Составляющей этих процессов, подчеркнул он, должен стать отказ Западной Европы от любых иллюзий о возможности перезагрузки отношений с Россией: «Такое обновление невозможно, пока Россией будет управлять авторитарный и коррумпированный режим Путина. Вместо дипломатических попыток перезагрузить отношения с Россией, более важной и насущной является потребность усилить давление и перезагрузить процесс мирного урегулирования всех вооруженных конфликтов, развернутых Москвой в нашем регионе».

«Что касается Украины, то следует отказаться от иллюзии, будто можно достичь мира на Донбассе, пока Крым остается под роSSийской оккупацией. Эти вопросы не могут оставаться разграниченными. В вопросе Донбасса Кремль нацелен на истощение Украины и Запада, предлагая незначительные тактические уступки и в расчете на уступчивость Киева. Без освобождения Крыма не будут освобождены территории Донецкой и Луганской областей. Именно такова эта последовательность, а не наоборот», - подчеркнул он.

Нового комплексного подхода, по мнению Арсения Яценюка, требуют процессы мирного урегулирования в Грузии и Молдове.

Он призвал официальный Киев и западных партнеров инициировать проведение встречи высокого уровня «для формирования нового подхода к решению «замороженных конфликтов» в нашем регионе».

Председатель КБФ также подчеркнул важность инвестиций и финансовой поддержки нашего региона от западных партнеров. В частности, по его убеждению, государства региона должны быть приглашены к членству в Инициативе «Трех морей» и других инфраструктурных проектах.

«Нужно создать региональный фонд для противодействия антизападной пропаганде и для защиты свободы слова», - подчеркнул он.

«Наконец, для нашего региона необходима солидарная поддержка со стороны США и ЕС. Призываю наших партнеров создать совместную миссию высокого уровня на защиту свободы и демократии в Восточной Европе. Главной целью такой миссии должно быть создание единого видения, как продолжить процесс исторического объединения Европы, ее освобождение от угроз авторитаризма, внешней агрессии и пренебрежения к свободе человека и наций», - добавил он.

«Нам нужен новый план для Восточной Европы. Его появление - в интересах Восточной Европы и в целом всего Запада, который жаждет стабильности в таком неопределенном мире», - подчеркнул Арсений Яценюк.



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