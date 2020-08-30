Bellingcat и Insider установили, что к убийству Хангошвили причастен бывший офицер спецподразделения ФСБ

Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны, его убили в августе 2019.

Bellingcat и Insider установили, что к убийству Хангошвили причастен бывший офицер спецподразделения ФСБ
Фото: twitter.com/the_ins_ru

К убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине причастен бывший офицер спецподразделения ФСБ РоSSии «Вымпел» Роман Юрьевич Демьянченко.Об этом идет речь в совместном расследовании Bellingcat, Der Spiegel и The Insider.

Роман Демьянченко, 1980 года рождения, также известен под вымышленными именами «Роман Давыдов» и «Роман Николаев». Его настоящее имя идентифицировали, благодаря фотографии «Романа Давыдова» с шенгенской визы, по которой он въехал в Евросоюз за две недели до убийства Хангошвили. Эту фотографию сопоставили с фотографией с удостоверения личности Демьянченко с помощью программы распознавания лиц на платформе Microsoft Azure, которая подтвердила их сходство.

Роман Демьянченко, как пишет Bellingcat, служил в спецподразделении «Вымпел» ФСБ до 2011 года, а в 31-летнем возрасте уже получал пенсию - как предполагается, из-за ранения, полученного в ходе одной из спецопераций. Чем он занимался в последующие годы, не сообщается.

В 2019 он работал в компании «Вымпел - содействие», которой владеет президент ассоциации ветеранов «Вымпела» Эдуард Бандерский.

Метаданные из телефонных разговоров Демьянченко, которые приводят Bellingcat и The Insider, свидетельствуют, что он часто бывал в офисе группы компаний «Вымпел», общался с руководством, в том числе с Бандерским, а также с действующими сотрудниками ФСБ.

Издание указывает, что подозреваемый в убийстве Хангошвили Вадим Красиков, задержанный сразу после преступления, также общался с Бандерским.

Bellingcat приводит данные из неназванного мобильного приложения, собирает информацию из телефонных книг пользователей, согласно которым номер мобильного Демьянченко в телефонах других людей был записан как «Рома Вымпел» и «Рома ФСБ».

Bellingcat, Der Spiegel и The Insider считают, что новые данные подтверждают их версию о том, что убийство Зелимхана Хангошвили организовала группа компаний «Вымпел», которая координировала свои действия с ФСБ РоSSии. По версии авторов расследования, компания «Вымпел» фактически является подразделением ФСБ, которое выполняет «спорные заказные убийства за рубежом и другие незаконные вмешательства».

В компании «Вымпел» и ФСБ это не комментировали. РоSSийские власти ранее неоднократно отрицали свою причастность к убийству Хангошвили.

Напомним, Хангошвили застрелили в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа. В РоSSии власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии чеченец искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. Он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова. С 2002 года Хангошвили был в роSSийском розыске по подозрению в терроризме. По словам председателя Немецко-Кавказского общества Эккехард Масса, он был в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом.

Президент РоSSии Владимир Путин на пресс-конференции в декабре 2019 года назвал Хангошвили "абсолютно кровавым убийцей", который "только в одной из акций на Кавказе уничтожил 98 человек" и причастен к организации взрывов в Московском метро.

Убийца Хангошвили приехал в Германию через Францию с новеньким загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова, с датой рождения 20 августа 1970. Такого человека не существует ни в одной базе, включая базу роSSийских паспортов.

Позже его узнали как Вадима Красикова. По данным журналистов, он родился 10 августа 1965 года в селе в Чимкентской области Казахстана. В 1980-е его семья переехала в Бурятию. В 2014 году он был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве. Через полгода розыск остановили.

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