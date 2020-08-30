МИД призвало мир усилить давление на РоSSию из-за исчезновения украинцев на оккупированных территориях

В Крыму расследуют 117 исчезновений, большинстов из них касаются крымских татар.

Министерство иностранных дел Украины призвало мир усилить давление на РоSSию из-за похищений украинцев на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

" МИД Украины призывает мировое сообщество не оставлять без внимания судьбы лиц, исчезнувших, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных Россией территориях Крыма и на Донбассе", - сказано в сообщении.

В министерстве сообщают, что прокуратура Автономной республики Крым и города Севастополь осуществляет процессуальное руководство в 115 уголовных производствах по 117 фактам насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей.

"В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям роSSийской оккупационной власти. Зафиксированы случаи запугивания родственников пропавших, свидетелей, а также отсутствие эффективного расследования", - сообщили в МИД .

При этом среди жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму большинство составляют крымские татары.

"Мировое сообщество должно держать такие нарушения со стороны РоSSии, как государства-оккупанта, в фокусе своего постоянного внимания и усиливать давление на РФ во всех случаях насильственных исчезновений", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, подконтрольный Кремлю суд оккупированного Симферополя арестовал на месяц задержанного спецслужбами РФ украинского военнослужащего Евгения Добринского. Мужчина пропал, когда находился на одном из военных объектов приблизительно за тысячу метров от оккупированного Россией полуострова Крым. Оружие и амуниция военнослужащего остались на месте.

Командование ВСУ заявило, что военного похитили, а неподалеку от наблюдательного поста обнаружили следы борьбы с неизвестными лицами.

Позднее ФСБ опубликовала видео задержания и допроса Добринского, на котором сначала он идет по железнодорожным путям, шатаясь и размахивая руками. Потом он садится на рельсы, и затем его отводят под руки роSSийские военные. На допросе он рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а при нем были "какие-то наркотические средства типа травы конопли". По его словам, наркотики ему давали "местные", с которыми он выпивал.

В заявлении командования прокомментировали это видео, назвав его постановкой.