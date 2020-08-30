Шмыгаль прибыл на Донеччину с рабочим визитом

Премьер-министр планирует спуститься в шахту.

Шмыгаль прибыл на Донеччину с рабочим визитом
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Донецкую область. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В рамках рабочего визита сегодня работаем в Донецкой области. По случаю Дня шахтера планируем вручение государственных наград работникам угледобывающих предприятий и спуск в шахту для ознакомления с подземными горными выработками", - сообщил глава правительства.

В Украине День шахтера отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.

Праздник основали в Советском Союзе в 1940-х. Дату назначили на август из-за того, что в ночь с 30 на 31 августа 1935-го шахтер Алексей Стаханов добыл 102 т угля при норме 7 т. Рекорд присвоили Стаханову, не учитывая других рабочих, которые принимали в нем участие.

Напомним, в июне в Луганской области из-за обвала погиб шахтер, еще один получил травмы.

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