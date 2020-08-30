В центр Минска стянули военных, водометы и автозаки

В день рождения Лукашенко пройдет очередная акция протеста.

В центр Минска стянули военных, водометы и автозаки
Фото: NEXTA

В Минске на 30 августа запланирована очередная акция против Александра Лукашенко. "Марш мира" начнется в 14:00 на площади Независимости. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA.

В воскресенье утром к проспекту Независимости в Минске приехали водометы, автозаки и машины с сетками на крышах, передает TUT.by.

Площадь Победы и Октябрьскую огородили турникетами, установили водоналивные баки. Неподалеку от площади Победы заметили грузовики с военными.

Телеграм-канал NEXTA выложил адреса всех резиденций Александра Лукашенко и призвал людей пикетировать их, а также нести "креативные рукотворные подарки", поскольку у первого президента Беларуси сегодня день рождения. Лукашенко исполняется 66 лет.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главный конкурент Светлана Тихановская - 10,1%. С 9 августа в стране продолжаются протесты. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Жертвами стали как минимум пять человек.

В каждое воскресенье люди выходят на многотысячные марши.

26 августа белорусские силовики снова начали разгонять участников мирных протестов. 28 августа ОМОН задержао около 50 журналистов, среди которых представители международных изданий Reuters, Associated Press, "Радио Свобода", BBC, Deutsche Welle. После проверки документов их отпустили.

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