Еще один нардеп от "Слуги народа" заболел коронавирусом

Степана Чернявского госпитализировали.

Еще один нардеп от "Слуги народа" заболел коронавирусом
Фото: Степан Чернявский/facebook

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Степан Чернявский заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в субботу в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Фейсбук.

"Я нахожусь в больнице Водников в Одессе. Мне диагностировали коронавирус. В больнице я уже 11 дней", - сказал Чернявский.

Он рассказал, что сначала симптомы были как при обычном ОРВИ - слабость, ломота, температура 37. Затем у нардепа диагностировали правостороннюю пневмонию.

Чернявский призвал при первых симптомах болезни обращаться к врачам и делать тесты.

Напомним, коронавирусную болезнь перенесли уже около 20-ти народных депутатов.

В начале карантина переболели Сергей Шахов ("Доверие"), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев (ОПЗЖ), Сергей Рудик (внефракционный), Анна Скороход (внефракционная).

Также известно, что ковид болели Олег Мейдич ("Батьківщина"), Валерий Божик, Юрий Аристов и Роман Грищук ("Слуга народа").

23 августа стало известно, что коронавирус выявили у Юлии Тимошенко. Ее подключили к аппарату искусственного дыхания, состояние стабильно тяжелое.



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