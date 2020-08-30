ПророSSийские боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе

За минулвшие сутки, 29 августа, вооруженные формирования РоSSии дважды нарушили перемирие на Донбассе. Об этом сообщили в утренней сводке штаба операции Объединенных сил.

"Утром со стороны временно неподконтрольной Ужовки противник проводил инженерные работы в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда роSSийско-оккупационные войска осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцево. Выстрелы были провокационными, поэтому огонь наши воины не открывали", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала воскресенья, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В штабе отметили, что подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.