Шестерых подозреваемых в нападении на автобус ОПЗЖ взяли под стражу без залога

Все они являются жителями Днепра.

Шестерых подозреваемых в нападении на автобус ОПЗЖ взяли под стражу без залога
Фото: Національна поліція

Киевский районный суд Харькова взял под стражу шестерых жителей Днепра, которых подозревают в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ вблизи Люботина вечером 27 августа. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает Интерфакс-Украина.

"Избрали шестерым - содержание под стражей без залога. Сегодня еще трем планируется", - сказал представитель харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Напомним, вечером 27 августа вблизи Люботина на трассе Харьков-Киев неизвестные заблокировали автомобилем движение микроавтобуса, в котором находились представители общественной организации «За жизнь».

Несколько человек обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле. В результате с ранениями госпитализировали четырех человек.

В тот же вечер в Харьковской области полиция задержала 14 человек. Им объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что конфликт произошел "между двумя сторонниками разных политических сил".

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