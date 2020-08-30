Оккупанты в Крыму ограничили подачу воды людям, возле домов обустраивают емкости

С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах оккупированного Крыма ограничили подачу воды в жилые дома..

Оккупанты в Крыму ограничили подачу воды людям, возле домов обустраивают емкости
Фото: krapka.club

В Крыму начали обустраивать емкости для воды во дворах многоквартирных домов и в частном секторе Симферополя.

Об этом сообщает "Общественное Крым".

С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах оккупированного Крыма ограничена подача воды в жилые дома. Для накопления воды во дворах многоквартирных домов и в частном секторе обустраивают емкости, в которые воду будут подвозить автоцистернами.

По словам заместителя главы оккупационной администрации Симферополя Анатолия Русина, подрядная организация уже начала подготавливать места для установления емкостей.

"Для обеспечения водой населения на период прекращения централизованной подачи уже закуплены необходимые емкости. Они хранятся на базе подрядной организации. В настоящее время проводится работа по установлению подставок для емкостей. На следующей неделе приступим к размещению самих резервуаров. Забор воды жителями будет проводиться из десяти кранов, чтобы избежать очередей", - сообщил Русин.

Напомним, Украина открыла контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с оккупированным Россией Крымом.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кравчук показал "американскую маску" от коронавирусаКравчук показал "американскую маску" от коронавируса
Зеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить УкраинуЗеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить Украину
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Борис Филатов обиделся на Зеленского после визита в ДнепрБорис Филатов обиделся на Зеленского после визита в Днепр
Госстат: Две трети украинцев считают себя беднымиГосстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Блок рекламы


Похожие новости
США заявили о перехвате 6 роSSийских самолетов возле своих границСША заявили о перехвате 6 роSSийских самолетов возле своих границ
Аваков пообещал продемонстрировать новые доводы в защиту нацгвардейца МаркиваАваков пообещал продемонстрировать новые доводы в защиту нацгвардейца Маркива
Украина введет санкции против Никарагуа, если страна не закроет почетное консульство в Крыму, - КулебаУкраина введет санкции против Никарагуа, если страна не закроет почетное консульство в Крыму, - Кулеба
В День Независимости оккупанты нарушили режим прекращения огня на ДонбассеВ День Независимости оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Возле Минска нашли мертвым человека, который пропал во время протестов 12 августаВозле Минска нашли мертвым человека, который пропал во время протестов 12 августа
Оккупанты нарушили перемирие возле МарьинкиОккупанты нарушили перемирие возле Марьинки
Украина обвинила РФ в разжигании религиозной вражды в КрымуУкраина обвинила РФ в разжигании религиозной вражды в Крыму
Оккупанты устроили вооруженную провокацию вблизи АвдеевкиОккупанты устроили вооруженную провокацию вблизи Авдеевки
За сутки оккупанты трижды нарушили режим тишины на ДонбассеЗа сутки оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе
За минувшие сутки оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на ДонбассеЗа минувшие сутки оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости