Оккупанты в Крыму ограничили подачу воды людям, возле домов обустраивают емкости

С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах оккупированного Крыма ограничили подачу воды в жилые дома..

В Крыму начали обустраивать емкости для воды во дворах многоквартирных домов и в частном секторе Симферополя.

Об этом сообщает "Общественное Крым".

С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах оккупированного Крыма ограничена подача воды в жилые дома. Для накопления воды во дворах многоквартирных домов и в частном секторе обустраивают емкости, в которые воду будут подвозить автоцистернами.

По словам заместителя главы оккупационной администрации Симферополя Анатолия Русина, подрядная организация уже начала подготавливать места для установления емкостей.

"Для обеспечения водой населения на период прекращения централизованной подачи уже закуплены необходимые емкости. Они хранятся на базе подрядной организации. В настоящее время проводится работа по установлению подставок для емкостей. На следующей неделе приступим к размещению самих резервуаров. Забор воды жителями будет проводиться из десяти кранов, чтобы избежать очередей", - сообщил Русин.