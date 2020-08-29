США заявили о перехвате 6 роSSийских самолетов возле своих границ

В идентификационную зону воздушной обороны Аляски вошли три группы роSSийских патрульных самолетов Ту-142.

Американские военные в ночь с четверга на пятницу перехватили шесть роSSийских военных самолетов у побережья Аляски.

Об этом сообщило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), передает "Голос Америки".

В идентификационную зону воздушной обороны Аляски той ночью вошли три группы роSSийских патрульных самолетов Ту-142. В операции перехвата участвовали американские истребители F-22 и авиация по дозаправке топливом в небе KC-135.

"РоSSийская авиация подошла на 50 морских миль к берегу Аляски и в течение около 5-ти часов находилась в международном воздушном пространстве", - заявили в NORAD.

"Наши соперники продолжают расширять свое военное присутствие и испытывают нашу оборону", - приводит издание слова командующего аэрокосмической обороны Северной Америки генерала Глена Вангерка.

За несколько часов до того американские военные обнаружили неподалеку от Аляски русскую субмарину.

"Мы внимательно следим за судами, которые нас интересуют, в частности, за иностранными военно-морскими судами, находящимися в зоне нашей ответственности", - говорится в Твиттер-сообщении Командования Северной Америки за четверг, 27 августа.

РоSSия сейчас проводит масштабные учения морского флота неподалеку от Аляски. По сообщению Associated Press, к военным учениям в Беринговом море привлечены более 50 военных кораблей и около 40 единиц военной авиации РоSSии.

Напомним, что из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19 Североатлантический альянс был вынужден отменить ряд учений.