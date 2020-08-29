Адвокаты Антоненко назвали фильм о деле Шеремета давлением на суд

Защита убеждена, что своими высказываниями в кино правоохранители и судебные эксперты нарушили презумпцию невиновности и право на справедливый суд.

Адвокаты Антоненко назвали фильм о деле Шеремета давлением на суд
Андрій Антоненко
Фото: Lb.ua

Адвокаты обвиняемого в убийстве Павла Шеремета музыканта и волонтера Андрея Антоненко назвали фильм "Обвинить нельзя оправдать" давлением на суд. Защита подала заявление в Шевченковский суд, поскольку убеждена: своими высказываниями в кино правоохранители и судебные эксперты нарушили презумпцию невиновности и право на справедливый суд.

По их убеждению, это вызвал показ на телеканале "1+1" 23 августа, накануне подготовительного заседания, документального кино под названием "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать" производства студии "ТТВ СТУДИО", режиссера и сценариста Елизаветы Татариновой.

В фильме демонстрируются интервью бывшего генпрокурора Святослава Пискуна, генерал-майора Василия Вовка, бывшего начальника Главного следственного управления СБУ, старшего следователя по этому уголовному производству подполковника полиции Василия Бирка, заместителя главы Нацполиции генерала полиции Евгения Коваля, начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадима Дзюбинского, следователя следственной группы Виктора Гунько, судебных экспертов КНИИСЭ Александра Рувина, Виталия Дралюка, Евгения Тимка, Юрия Ирхина, а также полковника полиции Владимира Хоменко.

"Судебный эксперт Рувин в подтверждение вины обвиняемых демонстрировал в камеру документ, не открытый стороне защиты, и который поэтому не может использоваться в качестве доказательства в уголовном производстве. Взрывотехники Дралюк и Хоменко активно комментировали материалы производства и вещественные доказательства, хотя они не проводили никаких экспертиз в этом деле и не имеют доступа к соответствующим материалам, а также процессуального статуса экспертов. Это вообще посторонние лица", - сообщила защита.

Также адвокаты назвали дезинформацией высказывания Коваля, что якобы "все аргументы защиты были опровергнуты. Ни одно алиби, которые пыталась создать ... сторона защиты, не подтвердилось".

Защита добавила, что ложными являются и слова заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Гунько, что якобы, "в настоящее время все доказательства, полученные в ходе проведения досудебного расследования, стороной защиты не опровергнуты. Доказательства, оцененные судом, признаны соответствующими, допустимыми, и судом в том числе, и оценены как доказательства вины подозреваемых". По мнению адвоката Дмитрия Кругового, это дезинформация, поскольку суд на этой стадии вообще не оценивал и не имел права оценивать доказательства в подтверждение или опровержение вины фигурантов.

Кроме того, адвокаты ссылались на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, которая запрещает любые заявления со стороны должностных лиц государственных органов относительно уголовного следствия, которое еще продолжается, что давало бы общественности основания считать подозреваемого виновным и заранее формировало бы видение фактов представителями суда .

Наконец, защита просит суд выяснить степень влияния фильма на каждого из присяжных и объявить ходатайство в зале суда после окончания процедуры их отбора.

Напомним, что дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, будет рассматривать суд присяжных.

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