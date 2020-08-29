Фюрер РФ заявил, что РоSSия признает легитимность выборов президента Беларуси

Президент РФ считает Лукашенко легитимным.

Путин заявил, что РоSSия признает легитимность выборов президента Беларуси
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РоSSия признает президентские выборы в Беларуси состоявшимися.

Об этом он заявил в интервью одному из роSSийских пропагандистских каналов, пишет "Интерфакс".

"Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Лукашенко с победой на этих выборах", - заявил Путин.

Он отметил, что "в мире нет ничего идеального", а отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ от наблюдения за выборами "наводит на мысль, что позиция в отношении этого была заготовлена заранее".

"Белорусские власти пригласили Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ принять участие в контроле за выборами. Что же они не приехали? И это сразу наводит на мысль, что уже была заготовленная позиция относительно результатов этих выборов. Потому что кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честными", - заявил он.

Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10,1%. С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна не признает результатов президентских выборов в Республике Беларусь. С аналогичным заявлением выступили депутаты Европарламента и назвали Лукашенко персоной нон грата.

Канада также не признает официальных результатов президентских выборов и призывает Беларусь провести новые.

Кроме того, не признают официальных результатов выборов президента Беларуси главы государств и правительств стран Европейского Союза.

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