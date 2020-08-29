Шмыгаль: "Ожидаем, что уже в 2022 году средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тыс."

В июне средние зарплаты украинцев превысили докризисный уровень.

В июне средние реальные зарплаты в Украине превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу. Мы ожидаем, что уже в 2022 году средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч гривен", - отметил глава правительства.

Фото: Facebook Денис Шмыгаль

Шмыгаль также сообщил, что в июле промышленное производство выросло на 1,4% по сравнению с июнем этого года.

"Ввиду пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение в сравнении с предыдущим годом. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы вошли в устойчивую тенденцию к росту", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, что Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 25 августа поддержала в первом чтении и в целом повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября этого года.

Кабинет Министров Украины запланировал на текущий и 2021 годы три этапа повышения минимальной зарплаты. С 1 сентября она будет составлять 5000 грн, с 1 января 2021 года она составит 6000 гривен (+ 20%), а с 1 июля 2021 года - 6500 гривен (+ 8,3%).

Ранее сообщалось, что правительство заложило в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы следующую среднемесячную заработную плату работников, брутто: номинально - в 2021 году 13 632 грн, в 2022 - 15 414 грн, в 2023 - 17 169 грн.

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