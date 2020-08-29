Представитель президента в КС заявил, что Зеленский должен выдать указ об увольнении Сытника

С юридической точки зрения Сытник не может возглавлять НАБУ с 28 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский должен выдать указ об увольнении главы НАБУ Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро на основании решения Конституционного суда.

Об этом в интервью "Суспильному" сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

"С юридической точки зрения с сегодняшнего дня (речь идет о 28 августа. - Ред.) Артем Сытник больше не может исполнять полномочия главы НАБУ, поскольку указ о его назначении утратил силу. Но как прекратить трудовые отношения с ним - очень сложный вопрос. Кто должен сделать в его трудовой книжке запись об увольнении? На каком основании? В законе о Национальном антикоррупционном бюро есть исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий главы, и таких оснований, как решение Конституционного суда, там нет. С другой стороны, есть решение Конституционного суда, которое необходимо выполнить. Самый первый вариант - президент должен издать указ об увольнении главы НАБУ на основании решения Конституционного суда. Пойдет ли президент таким путем - пока я не могу сказать", - пояснил он.

Вениславский добавил, что не видит никакого другого субъекта, кроме президента, кто имел бы право уволить Сытника.

Представитель президента в Конституционном суде добавил, что скорее всего выполнять полномочия Сытника временно будет его первый заместитель - Гизо Углава.

Напомним, что вчера Конституционный Суд признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. В самом Бюро заявили, что считают это решение политически мотивированным.

Сегодня в Офисе президента сообщили, что решение Конституционного Суда "принято к сведению".

Артем Сытник был назначен указом президента Петра Порошенко директором НАБУ по результатам конкурса в 2015 году. В мае 2020 года 51 депутат Верховной Рады во главе с Александром Дубинским ("Слуга народа") обжаловал в Конституционном Суде указ президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Президент Владимир Зеленский вскоре после своего избрания пытался закрыть этот законодательный пробел, но его конституционные поправки не поддержала Верховная Рада.

Сытник связывал попытки его уволить с делом ПриватБанка. По словам бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки, НАБУ готово выдвинуть подозрение бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому, но его блокирует руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов.