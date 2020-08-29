В Берлине около 18000 митингующих протестуют из-за карантинных ограничений

Городские власти сначала запретили эту акцию, однако были вынуждены разрешить проведение по решению суда.

Фото: Fabian Matzerath, Bild

В Берлине на марш против карантинных ограничений 29 августа вышли около 18 000 протестующих.

Демонстранты не носят маски и не соблюдают социальной дистанции. Наплыв митингующих продолжает расти, пишет Die Welt.

Полиция подчеркивает необходимость ношения масок. Пресс-секретарь местной полиции отметила, что невыполнение этого требования может стать причиной роспуска демонстрации.

Демонстранты на Фридрихштрассе и Унтер ден Линден несли флаги, некоторые из других федеральных земель. Среди прочего, на больших табличках написано: "Мы - это люди". Другие баннеры требовали отставки федерального правительства и прекращения защитных мер в связи с пандемией коронавируса.

Сначала городские власти запретили эту акцию, однако были вынуждены дать на нее разрешение по решению суда.

Напомним, что акция против карантинных ограничений также состоялась в Берлине 1 августа. В ходе ее проведения пострадали 18 полицейских.

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