В первый день запрета на въезд иностранцы 5 раз пытались подкупить пограничников

Пятеро иностранцев пытались подкупить украинских пограничников для разрешения на пересечение границы в первый день запрета на въезд.

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

Еще четыре попытки подкупа предприняли граждане Украины.

"Неправомерную выгоду путешественники предлагали пограничникам в пунктах пропуска "Сеньковка", "Рава-Русская", "Краковец", дважды в "Шегинях", "Ягодин-авто", "Дьяково" и дважды в КПВВ "Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Отмечается, что взятки пытались дать граждане Узбекистана, Украины, Румынии и Литвы. Они предлагали пограничникам вознаграждение в рублях, евро, гривнях, британских фунтах и злотых.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, что в первый день запрета на въезд иностранцев в Украину, 28 августа, было отказано в пересечении украинской границы 250 гражданам других государств.

Было допущено 8500 иностранцев, подпавших под категории исключений. Запрет на въезд иностранцев в Украине действует с 28 августа.