Кличко почтил память украинских защитников, погибших на востоке страны (фото)

Сегодня, 29 августа, в День памяти защитников Украины столичный головы Виталий Кличко почтил украинских защитников, погибших на востоке страны. На сегодня на Донбассе погибли уже 398 киевлян.

Об этом KV стало известно из сообщения столичного головы Виталия Кличко.

“Друзья! Сегодня мы чтим память тех, кто положил жизнь за свободу и независимость нашего государства – погибших в войне на Востоке Украины. За более чем шесть лет войны с Россией за нашу независимость боролись 31 тысяча киевлян. Но, к сожалению, погибли 398 героев. 29 августа – трагическая дата в новейшей украинской истории. В этот день, 6 лет назад регулярные части вооруженных сил РоSSии вторглись в Украину, обстреляли коридор, по которому должны были выходить украинские бойцы из Иловайска. Название города Иловайск стало синонимом слова ад”, – сказал Виталий Кличко.

Он добавил, что наш общий долг – отдать честь и увековечить память о наших павших героях-защитниках.

Сегодня была заложена капсула на месте, где собираются построить Мемориал памяти погибшим киевлянам – участникам антитеррористической операции.

Также сегодня в полдень возле Михайловского Златоверхого собора запланирована поминальная панихида по погибшим героям-защитникам.

Как сообщала KV , вечером 22 августа на печерских холмах Киева был открыт мемориал, где подняли самый большой флаг Украины. Проект по установке флагштока и флага реализован на средства меценатов. Флагшток сооружен на символическом месте. С печерских холмов Государственный Флаг Украины будет видно из многих мест столицы: и днем, и ночью. Высота флагштока – около 90 метров. А размеры полотнища – 16 на 24 метра. Почетными гостями церемонии стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спортсмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

Фото: Facebook-страница Виталия Кличко