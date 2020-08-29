Владимир Зеленский пообещал построить в каждой школе бассейн

Вскоре в Украине стартует массовое строительство бассейнов. Об этом президент страны Владимир Зеленский сообщил во время своего пребывания в Черкасской области. Слова главы государства подтвердили в пресс-службе Офиса президента.

В планы программы «Большое строительство», которая действует в Украине, решено добавить на будущий 2021-ый год сооружение бассейнов при школах, детских садах и реабилитационных центрах.

«У нас глобальный подход к строительству бассейнов при школах, детских садах или реабилитационных центрах. Где это возможно сделать – мы будем делать. Это тоже будет глобальная часть нашей программы», – поделился планами правительства Владимир Зеленский.

Украинский лидер во время своего визита в Черкасскую область напомнил, что проект «Большое строительство» подразумевает также восстановление исторических достопримечательностей Украины.

«Наша задача – вкладывать в большие проекты, которые мы начнем в следующем году также в рамках "Большого строительства". Это большие, самые важные музеи, замки и интересные туристические места нашей страны», – сказал Владимир Зеленский, не уточняя происхождение источников финансирования столь затратной программы.