В Офисе президента отреагировали на решение суда о неконституционности назначения Сытника директором НАБУ

Решение Конституционного Суда "принято к сведению".

В Офисе президента отреагировали на решение суда о неконституционности назначения Сытника директором НАБУ
Фото: Анна Стешенко

В Офисе президента отреагировали на вердикт Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

В заявлении на сайте ОПУ сообщается, что решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ "принято к сведению".

"Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности. Понимаем также, что КС дает оценку именно тогдашним управленческим решениям относительно кадровых назначений, а не оценку качества работы самого органа", - заявили в Офисе Зеленского.

Отмечается, что в связи с этим решением и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро "мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя".

"Не сомневаемся также, что директорат НАБУ организует работу сегодня так, чтобы были учтены все новые правовые обстоятельства, а оперативная и следственная деятельность не останавливалась в связи с уточнением организационной структуры и ее согласования с Конституцией Украины. Для нас крайне важен лишь один приоритет - жесткая и непримиримая борьба с коррупцией на всех уровнях с обязательным результатом", - подытожили в Офисе президента Украины.

Напомним, что в мае 51 депутат Верховной Рады во главе с Александром Дубинским ( "Слуга народа") обжаловал в Конституционном Суде указ президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Президент Владимир Зеленский вскоре после своего избрания пытался закрыть этот законодательный пробел, но его конституционные поправки не поддержала Верховная Рада.

Сытник связывал попытки его уволить с делом ПриватБанка. По словам бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки, НАБУ готово выдвинуть подозрение бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому, но его блокирует руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Вчера Конституционный Суд признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

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