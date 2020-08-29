В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"

Он был стрелком в составе "Спецназа "ДНР" и "Оплота".

В Харьковской области контрразведка СБУ разоблачила военнослужащего Вооруженных сил Украины, который в прошлом был боевиком "ДНР".

В июле 2014 года он присоединился к незаконным вооруженным формированиям. В должности стрелка в составе так называемых "Спецназа "ДНР" и "Батальона "Оплот" исполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

За свою "работу" житель Харьковской области получал ежемесячно деньги в эквиваленте около 5 тысяч гривень.

"В октябре 2014 года боевик по собственной инициативе решил прекратить сотрудничество с террористами и вернулся на Харьковщину. Впоследствии он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас следователи Управления СБ Украины в Харьковской области сообщили бывшему боевику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в августе пограничники Донецкого пограничного отряда изобличили 40-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований.

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