В Киеве почтили память павших на Донбассе украинских воинов

В Киеве утром 29 августа прошли мероприятия по случаю Дня памяти защитников Украины, погибших в роSSийско-украинской войне на Донбассе.

В них приняли участие президент Владимир Зеленский, спикер парламента Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Чествование памяти воинов состоялось в Мемориальном комплексе Минобороны Украины.

Мероприятия по чествованию павших защитников также пройдут у Стены памяти вблизи Михайловского Златоверхого собора.

"Правоохранители - какой бы горькой правда ни была - но они должны показать результат. Я знаю, что создан департамент войны в Генеральной прокуратуре - именно для того, чтобы расследовать такие громкие, к сожалению, кровавые дела. Вряд ли мы можем надеяться на то, что такая рана, как сегодняшний день, такая рана на теле истории Украины и такая рана на сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется. И я вам честно скажу, украинская власть должна делать все, чтобы эта рана не затянулась, чтобы ни одно имя никто не забыл", - заявил президент.

Напомним, что сегодня столичный метрополитен остановился на одну минуту для почтения памяти всех павших защитников Украины.

День памяти защитников Украины был введен указом президента Владимира Зеленского от 24 августа 2019 года. Дата приурочена ко дню наибольших потерь украинской армии на Донбассе - 29 августа состоялся выход из окружения Иловайского котла.

В августе 2014-го роSSийские вооруженные силы вторглись на территорию Украины, чтобы предотвратить разгром боевиков "ДНР" и "ЛНР". В ночь с 23 на 24 августа границу перешли девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК. В результате враждебные силы достигли превосходства. В окружении в районе Иловайска оказались батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", батальон Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б".

Руководство АТО организовало переговоры с роSSийскими военными о безопасном выводе украинских военнослужащих. После трех дней обсуждений роSSийская сторона гарантировала "зеленый коридор", но 29 августа во время выхода из окружения украинские колонны были расстреляны в упор из тяжелого вооружения. Жертвами нападения стали 366 украинских военнослужащих, 429 человек получили ранения, 300 человек попали в плен. ВСУ потеряли вооружений и техники почти на 300 млн гривень.