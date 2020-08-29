США к годовщине Иловайска выступили с жестким заявлением по РоSSии

США требуют от РФ вывести свое вооружение, расформировать вооруженные группировки на Востоке Украины и вернуть Украине контроль над границей.

США к годовщине Иловайска выступили с жестким заявлением по РоSSии
Фото: Сергей Нужненко

РоSSия должна вывести свои силы с Донбасса, санкции против нее будут сохраняться до выполнения РФ своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

Об этом говорится в

заявлении посольства США в Украине к годовщине Иловайской трагедии.

"Мы с грустью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни в Иловайске шесть лет назад на этой неделе, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. РоSSия должна полностью выполнить свои минские обязательства - вывести свое вооружение и возглавляемые ею силы, поддержать расформирование вооруженных группировок, действующих на Востоке Украины, и вернуть Украине контроль над международно признанными границами Украины", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее Министерство торговли США объявило о намерении внести в санкционный список три научно-исследовательских института РоSSии.

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